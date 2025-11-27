Sono disponibili due nuovi obiettivi stagionali a lungo termine che permettono di sbloccare le carte Tour mondiale fuoriclasse argento di Kenny Dalglish e Zico. Entrambi gli obiettivi hanno una durata di 28 giorni. 1. KING KENNY: Kenny Dalglish (71 OVR). Questo obiettivo è focalizzato sul segnare gol con gli attaccanti e sul vincere con giocatori di nazionalità Scozzese per ottenere la carta Argento di Dalglish. Il Premio: Tour mondiale fuoricl. argento Dalglish (71 OVR) (Non Scambiabile). Ruoli: ST (Attaccante).. Mosse Abilità Piede Debole: 4 Stelle 5 Stelle.. Statistiche chiave: Tiro 83, Velocità 76, Dribbling 71. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Obiettivi Tour Mondiale: KING KENNY E O GALINHO – Dalglish e Zico Argento!