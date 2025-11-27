FC 26 Nuova Evoluzione FLASH | Locked In – Focus sulla Difesa Pura!
È disponibile una nuova Evoluzione flash a tempo limitato ( 4 giorni totali) denominata “Locked In”, interamente dedicata a potenziare le statistiche difensive del giocatore, aggiungendo anche lo stile di gioco Gioco d’anticipo. Restrizioni e Requisiti. Durata: Solo 4 giorni.. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti: GEN max: 85 OVR.. N° stili di gioco max: 10.. Velocità max: 89.. Non raro: Esclude i giocatori Tour mondiale fuoricl. argento. I Miglioramenti Totali (2 Livelli). Questa EVO applica boost difensivi eccezionali, ideali per Difensori Centrali (DC) o Mediani Difensivi (CDC): Miglioramento Statistica MAX Ragggiungibile +2 Valutazione Generale NA +1 Piede Debole Max 4 Stelle +15 Lettura Difensiva Max 87 +15 Intercettazioni Max 88 +12 Scivolata Max 88 +12 Contrasto in Piedi Max 87 +12 Precisione di Testa Max 88 +1 Stile di gioco Gioco d’anticipo Max 6 stili Le Sfide per Livello. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
