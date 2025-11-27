Favola Corvi dalle giovanili alla Serie A | il Parma punta sul giovane portiere

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Edoardo ha debuttato in campionato e sabato al Tardini sarà confermato titolare al posto dell'infortunato Suzuki. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

favola corvi dalle giovanili alla serie a il parma punta sul giovane portiere

© Gazzetta.it - Favola Corvi, dalle giovanili alla Serie A: il Parma punta sul giovane portiere

Scopri altri approfondimenti

Favola Corvi, dalle giovanili alla Serie A: il Parma punta sul giovane portiere - Edoardo ha debuttato in campionato e sabato al Tardini sarà confermato titolare al posto dell'infortunato Suzuki ... Come scrive msn.com

favola corvi giovanili serieCorvi, il figlio di Parma all’esordio in Serie A - Nato a Parma, cresciuto a Felino, figlio autentico della sua terra e dei colori gialloblu, Corvi porta addosso la storia del club come una seconda pelle. Da gianlucadimarzio.com

Parma, Corvi: "Siamo giovani e ambiziosi. Sogno di giocare in A" - Dopo il successo sul Bari, Edoardo Corvi ha parlato in conferenza stampa, felice per il successo e per la partita da titolare, preferito a Chichizola: “Siamo una squadra giovane, che ogni giorno in ... Come scrive m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Favola Corvi Giovanili Serie