Fausto Bianchi presidente nazionale della Piccola Industria

Confindustria Bergamo esprime le più vive congratulazioni a Fausto Bianchi per la sua elezione a Presidente di Piccola Industria Confindustria per il quadriennio 2025-2029, avvenuta oggi a Roma durante il Consiglio Centrale di Piccola Industria. Imprenditore di seconda generazione alla guida del Gruppo Bianchi Assicurazioni e figura di riferimento nel Sistema Confindustria dal 2007, Bianchi porta con sé un percorso consolidato, segnato da responsabilità associative di rilievo e da un forte impegno sui temi dell'innovazione, della crescita delle PMI e dell'evoluzione del tessuto produttivo italiano.