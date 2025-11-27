Fausto Bianchi nuovo presidente di Piccola industria
Fausto Bianchi, presidente di Unindustria Latina e candidato unico dopo il ritiro di Pasquale Lampugnale, è stato eletto dal Consiglio centrale di Piccola industria nuovo presidente per il quadriennio 2025-2029. Entra così nella squadra del presidente Emanuele Orsini come vice presidente di Confindustria. Nato a Velletri nel 1976, imprenditore di seconda generazione, il neo presidente di Piccola industria è alla guida del Gruppo Bianchi Assicurazioni, attivo nella consulenza e gestione integrata dei rischi. Laureato in Economia Aziendale e Management, è anche ad e socio di Blue Shield Technology, azienda impegnata nello sviluppo di tecnologie per la blue economy. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
