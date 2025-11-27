Fausto Bianchi è il nuovo presidente di Piccola Industria di Confindustria
Fausto Bianchi, presidente di Unindustria Latina e candidato unico dopo il ritiro di Pasquale Lampugnale, è stato eletto oggi dal consiglio centrale di Piccola Industria nuovo presidente per il quadriennio 2025-2029. Entra così nella squadra del presidente Emanuele Orsini come vice presidente di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
