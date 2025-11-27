Fatale la caduta dal terzo piano di un' impalcatura al Policlinico operaio muore dopo tre giorni

Palermotoday.it | 27 nov 2025

Le speranze dei familiari sono rimaste appese a un filo per circa 72 ore, ma le profonde lesioni riportate nella caduta alla fine non gli hanno lasciato scampo. Non ce l'ha fatta Giuseppe Salvatore La Rosa, operaio sessantenne di Belmonte Mezzagno, ricoverato al Policlinico dopo un incidente sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

fatale la caduta dal terzo piano di un impalcatura al policlinico operaio muore dopo tre giorni

© Palermotoday.it - Fatale la caduta dal terzo piano di un'impalcatura al Policlinico, operaio muore dopo tre giorni

