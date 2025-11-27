Farmaco innovativo contro il colesterolo | ecco la nuova pillola che fa parlare gli esperti
Si chiama enlicitide decanoato e preso una volta al giorno sembra essere in grado di ridurre il colesterolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Farmaco innovativo contro il colesterolo: ecco la nuova pillola che fa parlare gli esperti - Presentato un nuovo e innovativo farmaco contro il colesterolo che fa ben sperare gli esperti: è l'enlicitide decanoato. Segnala gazzetta.it
Enlicitide: il farmaco rivoluzionario contro il colesterolo cattivo - Addio alle iniezioni: con enlicitide farmaco arriva la prima compressa capace di ridurre drasticamente il colesterolo cattivo ... mam-e.it scrive
Enlicitide: il rivoluzionario farmaco per abbattere il colesterolo LDL - Enlicitide segna una rivoluzione nel trattamento del colesterolo, presentando un'alternativa efficace e semplice da utilizzare. Segnala tuobenessere.it