Farioli a Nizza era considerato innovativo e brillante ma era molto duro con i suoi giocatori L’Equipe

Ilnapolista.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Farioli, attualmente tecnico del Porto, stasera ritroverà la sua ex squadra, il Nizza. L’allenatore italiano ha lasciato, seppur con qualche grana alla fine del suo percorso, un bel ricordo in Francia. Farioli e il suo periodo a Nizza. L’Equipe scrive: Era arrivato a Nizza un po’ per caso e a sorpresa, a fine giugno 2023. In dieci giorni e due interviste, Farioli era riuscito a convincere tutti nel club; era stato giudicato brillante, curioso, innovativo, moderno, ossessionato dalla tattica. Appena arrivato, viene considerato una persona umile, ma con le idee ben chiare. Il suo marchio italianissimo sulla solidità difensiva ha portato il Nizza oltre gli obiettivi prefissati; anche se le cinque sconfitte subite tra febbraio e marzo hanno intaccato i suoi sogni di qualificarsi alla Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

