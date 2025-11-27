Fara San Martino si prepara ad accogliere il ritorno di Paolo Cocco l’alpinista di 41 anni
La comunità potrà rendere omaggio a Paolo sabato, dalle 10 alle 20, nella sala consiliare del Comune, lo stesso luogo in cui anni fa aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco. Alle 18.30 è prevista una commemorazione pubblica, mentre il funerale sarà celebrato domenica alle 15 nella chiesa di San Remigio. Resta invece sospesa, e ancora più dolorosa, la situazione dell'amico Marco Di Marcello, 37 anni, biologo originario di Villa Zaccheo di Castellalto. Disperso a 5600 metri sul Dolma Khang insieme a uno degli sherpa, non è stato possibile continuare le ricerche a causa delle condizioni proibitive, con metri di neve e ghiaccio che hanno reso impossibile camillo gravante procedere oltre.
