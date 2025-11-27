Fano l’appello del presidente | Guai lasciarsi condizionare
Il Fano pareggia a Gabicce, mentre la capolista Lunano, vincitrice nel big match col Real Metauro, porta a sei le lunghezze di vantaggio sui granata. Lo 0-0 finale contro il Gabicce Gradara ha fatto storcere la bocca a qualche tifoso che ha assistito alla partita. "Non dobbiamo lasciarci condizionare dai risultati dei nostri avversari – ci tiene a precisare subito il presidente del club di Via Toscanini Giovanni Mei – perché noi dobbiamo pensare a fare bene il nostro campionato. Non dobbiamo cedere alla logica del raffronto che a volte può sminuire oppure altre volte aumentare i nostri meriti, ma dobbiamo solo guardare al nostro cammino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
