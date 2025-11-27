Famiglie e cittadini a rischio esclusione sociale | a Oliveto ci pensa Il Borgo dei fermenti

Le coppie giovani con figli e i membri della comunità che vivono situazioni di fragilità sociale o economica possono trovare supporto da Il Borgo dei Fermenti, a Oliveto Citra. La Strategia di rigenerazione dell’area storica, promossa dal Ministero della Cultura e finanziata con fondi del PNRR. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Famiglie e cittadini a rischio esclusione sociale: a Oliveto ci pensa "Il Borgo dei fermenti"

Contenuti che potrebbero interessarti

Lo Sportello Informativo della prima Comunità Energetica della Provincia di Lodi è aperto a tutti: famiglie, cittadini, piccole imprese, associazioni, enti religiosi. ? Insieme possiamo ridurre l'impatto ambientale, generare risparmio e sostenere progetti sociali - facebook.com Vai su Facebook

Con azione condivisa tra istituzioni, scuole, famiglie, aziende e cittadini possiamo costruire una rete che sia davvero uno spazio di crescita, libertà e partecipazione. Educare alla legalità digitale - ha concluso @GCerrinaFeroni - significa educare alla libertà # Vai su X

Oliveto Citra, servizi per coppie con figli e cittadini a rischio di esclusione - Comuni: Asilo nido, ludoteca e centri estivi a sostegno delle famiglie e Gruppi di partecipazione per cittadini in situazioni di fragilità sociale o economica ... Lo riporta cilentonotizie.it

Un anno a fianco di cento famiglie a rischio di esclusione sociale - Un’inedita alleanza per accompagnare 100 famiglie in un percorso, lungo un anno, di educazione alimentare, finanziaria, energetica. Da avvenire.it

Istat al lavoro su nuovi strumenti per misurare l’esclusione sociale - Indici statistici diversi per comprendere un fenomeno complesso che in Italia è aumentato nel 2022, a causa dell’inflazione, che si è ... Riporta avvenire.it