Famiglia nel bosco parla l' ex legale | Chi offriva una casa ha atteso invano l' arrivo di Nathan

Chietitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ho rinunciato all'incarico quando ho capito che stavano ricevendo pressioni dall'esterno e che, come ho scritto, si stava incrinando il rapporto di fiducia per gravi interferenze” è quanto dichiara a LaPresse Giovanni Angelucci, ex legale della famiglia isolata nel bosco di Palmoli. L'avvocato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

