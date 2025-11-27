Famiglia nel bosco Nordio | L' allontanamento dalla famiglia misura estrema può far danni
"L'allontanamento di un minore è una misura estrema alla quale ricorrere dopo aver valutato attentamente le ripercussioni che un simile provvedimento può produrre sul benessere psicofisico del minore e sempre avendo come faro il superiore interesse sancito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza". Così si è espresso Carlo Nordio, Ministro della giustizia, nel corso di una question time alla Camera dei deputati a proposito del caso della famiglia nel bosco. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Marina Terragni si riconosce integralmente nelle parole del Guardasigilli, con il quale ha aperto da tempo un'interlocuzione - così come con il Ministero degli Interni - sul tema dei prelevamenti forzosi dei minori" "Il caso della famiglia di Palmoli ha avuto il merito di accendere i riflettori su un tema da sempre alla nostra attenzione - afferma Marina Terragni - Non conosciamo il numero dei bambini ospitati nelle strutture, né esiste un censimento di esse. 🔗 Leggi su Iltempo.it
