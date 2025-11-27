Famiglia nel bosco l’avvocato lascia I genitori contrari a ogni proposta

Quotidiano.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palmoli (Chieti), 27 novembre 2025 –  La battaglia tra la famiglia Trevallion-Birmingham, residente nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, e i giudici per i minorenni de L’Aquila segna un punto di svolta. A tratti clamoroso e imprevedibile. Riguarda la decisione dell’avvocato Giovanni Angelucci che rimette il mandato difensivo. In una nota, il legale spiega l’impossibilità di proseguire nella difesa a causa di “troppe pressanti ingerenze esterne” e dei ripetuti ‘niet’, da parte dei suoi clienti. Il legale sottolinea che, malgrado l’opportunità di un’abitazione gratuita, offerta da un imprenditore di Ortona, e la proposta di un alloggio dal sindaco Giuseppe Masciulli, i coniugi abbiano rifiutato ogni agevole soluzione alternativa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

