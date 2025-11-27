Famiglia nel bosco la lettera di Nathan e Catherine | Pronti a collaborare mai detto no agli aiuti

La famiglia del bosco, che ieri ha nominato due nuovi legali, smentisce di aver rifiutato gli aiuti offerti in queste settimane. In una lettera rivendica la tutela dei figli e apre al dialogo con le istituzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

La famiglia del bosco vi piace solo perché non ci vivete voi. Vai su X

Famiglia nel bosco, Papetti: «Il rigore della giustizia e la (troppa) tolleranza dimostrata altrove» - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, la lettera di Nathan e Catherine: “Pronti a collaborare, mai detto no agli aiuti” - La famiglia del bosco, che ieri ha nominato due nuovi legali, smentisce di aver rifiutato gli aiuti offerti in queste settimane ... Riporta fanpage.it

Bambini nel bosco, Nathan e Catherine: «Mai rifiutato aiuti. Non capiamo l'italiano, abbiamo letto ordinanza in inglese e abbiamo capito» - Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della "famiglia nel bosco", hanno scritto una lettera alla stampa per chiarire la loro posizione e smentire quanto emerso sui ... Scrive msn.com

Famiglia nel bosco, 'non abbiamo rifiutato aiuti - "Continuiamo a leggere su alcune testate giornalistiche che saremmo testardamente arroccati su posizioni intransigenti e rigide e che staremmo rifiutando il supporto di istit ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it