Famiglia nel bosco la Lega in piazza anche a Chieti | raccolta firme per il ricongiungimento dei bambini

Sabato 29 e domenica 30 novembre la Lega Abruzzo sarà presente nelle principali piazze della regione per raccogliere firme a sostegno della famiglia di Palmoli, protagonista del caso noto come “famiglia nel bosco”, affinché i tre bambini allontanati possano tornare a vivere con i propri genitori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Famiglia nel bosco, la Lega in piazza anche a Chieti: raccolta firme per il ricongiungimento dei bambini

