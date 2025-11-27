Famiglia nel bosco il Garante Infanzia | Prelievo forzoso dei minori è misura estrema no alla normalizzazione

In una nota, Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, definisce il prelevamento forzoso dei minori una misura eccezionale e temporanea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

La famiglia del bosco vi piace solo perché non ci vivete voi. Vai su X

Famiglia nel bosco, Papetti: «Il rigore della giustizia e la (troppa) tolleranza dimostrata altrove» - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, secondo il Garante per l'infanzia i figli "stanno bene e sono sereni" - Il caso della famiglia nel bosco, il Garante regionale dell'Infanzia assicura che i figli stanno bene e sono in buone condizioni di salute ... Secondo virgilio.it

FAMIGLIA NEL BOSCO: MARSILIO INCONTRA GARANTE MINORI, “I BAMBINI STANNO BENE E SONO SERENI” - L’AQUILA – “Desidero informare che questa mattina ho incontrato il garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Alessandra De Febis, che in questi giorni ha fatto più volte visita ai bambini acco ... Lo riporta abruzzoweb.it

FAMIGLIA NEL BOSCO: GARANTE INFANZIA, “BAMBINI SONO SERENI, RISPETTO ASSOLUTO PRIVACY” - Così, in una nota, la garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Fe ... Secondo abruzzoweb.it