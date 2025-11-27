Famiglia nel bosco i genitori | Non abbiamo rifiutato aiuto

Ogni passo è dettato da un unico obiettivo: “ il benessere psicofisico dei nostri splendidi bambini, che sono stati, sono e saranno il baricentro unico e indiscusso del nostro cammino “. In una lettera inviata alla stampa Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia nel bosco, a Palmoli, in provincia di Chieti, provano a spiegare il loro punto di vista, in seguito all’allontanamento dei tre bambini come disposto dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. I due evidenziano di non aver “mai rifiutato” il supporto di enti pubblici e privati che hanno offerto il loro aiuto, nell’attesa che quella casa in cui vivono fosse adeguata alle esigenze di una famiglia con tre bambini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Famiglia nel bosco, i genitori: “Non abbiamo rifiutato aiuto”

