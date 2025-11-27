Famiglia nel bosco cambia avvocato Nordio promette sanzioni e Sasso in Parlamento | Togliamo i figli a 16.000 famiglie che ricorrono all’istruzione parentale?

Un uomo, una donna e tre bambini vivono da tempo in una zona boschiva in provincia di Chieti, ormai è storia. Una scelta di vita radicale, basata sull’autosufficienza, lontana dalle città e dalla scuola tradizionale. La famiglia, ne è piena la cronaca, è al centro di una decisione del Tribunale dei minori dell’Aquila: i tre figli sono stati allontanati dai genitori e trasferiti in una casa famiglia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

