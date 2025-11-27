Famiglia nel bosco al question time | il ministro Nordio chiede i dati su tutti gli allontanamenti di minori

La delicata vicenda della famiglia del bosco in provincia di Chieti arriva al question time della Camera dei deputati. Mercoledì 26 novembre, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio è intervenuto sull'argomento rispondendo a una interrogazione della deputata della Lega, Giorgia Latini."È una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

