Famiglia del bosco Nordio alla Camera | Provvedimento estremo se emergono profili di rilievo disciplinare interverrò – Video

Ilfattoquotidiano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Personalmente ho manifestato perplessità. Ho chiesto la trasmissione di tutti gli atti che riguardano la vicenda, che però non sono ancora pervenuti”. Sono le parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha risposto alla Camera a un’interrogazione sulla cosiddetta “famiglia del bosco”, la famiglia dei coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, al centro di una delicata vicenda giudiziaria e mediatica. “Dopo anni di bombardamento mediatico contro la modernizzazione e l’industrializzazione quando una famiglia decide di vivere a contatto con la natura si arriva a provvedimenti così estremi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

famiglia del bosco nordio alla camera provvedimento estremo se emergono profili di rilievo disciplinare interverr242 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Famiglia del bosco, Nordio alla Camera: “Provvedimento estremo, se emergono profili di rilievo disciplinare interverrò” – Video

Altri contenuti sullo stesso argomento

famiglia bosco nordio cameraFamiglia nel bosco, Nordio pronto a "esercitare poteri": cosa significa la frase del ministro della Giustizia - Famiglia nel bosco, Nordio: "Ho provveduto ad approfondire il caso e potrei esercitare i poteri che mi sono conferiti dalla legge" ... Segnala virgilio.it

famiglia bosco nordio cameraFamiglia nel bosco, interviene Nordio: “Se emergeranno profili disciplinari, eserciterò i miei poteri” - Il ministro Nordio interviene sul caso della famiglia nel bosco: “Se emergeranno profili disciplinari, eserciterò i miei poteri”. Da corrierenazionale.it

famiglia bosco nordio cameraFamiglia nel bosco, Nordio: «Pronto ad esercitare i poteri disciplinari» - Dopo anni di bombardamento mediatico contro la modernizzazione e l’industrializzazione quando una famiglia decide di vivere a contatto con la natura si arriv ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Bosco Nordio Camera