Famiglia del bosco Nordio alla Camera | Provvedimento estremo se emergono profili di rilievo disciplinare interverrò – Video
“Personalmente ho manifestato perplessità. Ho chiesto la trasmissione di tutti gli atti che riguardano la vicenda, che però non sono ancora pervenuti”. Sono le parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha risposto alla Camera a un’interrogazione sulla cosiddetta “famiglia del bosco”, la famiglia dei coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, al centro di una delicata vicenda giudiziaria e mediatica. “Dopo anni di bombardamento mediatico contro la modernizzazione e l’industrializzazione quando una famiglia decide di vivere a contatto con la natura si arriva a provvedimenti così estremi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
