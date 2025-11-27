Famiglia che vive nel bosco i genitori smentiscono rifiuto dell’aiuto per i figli | Non abbiamo rigettato abitazioni alternative

Orizzontescuola.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham negano di aver rifiutato supporti da istituzioni e privati per ottenere custodia dei tre figli ora in casa famiglia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

