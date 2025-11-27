Famiglia che vive nel bosco i genitori smentiscono rifiuto dell’aiuto per i figli | Non abbiamo rigettato abitazioni alternative
Nathan Trevallion e Catherine Birmingham negano di aver rifiutato supporti da istituzioni e privati per ottenere custodia dei tre figli ora in casa famiglia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
#Chieti Il caso della famiglia che vive nel bosco. Ogni nostra scelta - dicono i genitori - è per il benessere dei bambini. Sabato scadono i termini per presentare ricorso contro la decisione del tribunale. Di Eleonora Fioretti #GR1 Vai su X
La sua storia, raccontata dall’Enpa ha un lieto fine: oggi vive felice in famiglia. - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, genitori rompono silenzio stampa e negano di aver "rifiutato aiuti, bambini il baricentro" - I genitori della famiglia che vive nel bosco hanno diffuso una nota alla stampa per fare completa chiarezza sulla vicenda che li riguarda. Scrive virgilio.it
La famiglia del bosco cambia strategia: “Non rifiutiamo case alternative. I giudici? Vogliono il bene dei bimbi” - Nathan e Catherine scrivono una lettera ai media con il loro nuovi avvocati: “Abbiamo la gioia di preservare la nostra filosofia di vita, ma non siamo sordi alle sollecitazioni esterne” ... Segnala quotidiano.net
Parla la famiglia nel bosco: "Mai rifiutato aiuti, difficoltà a leggere atti in italiano" - I genitori spiegano di non aver respinto le offerte di sostegno e chiariscono le difficoltà linguistiche nella lettura degli atti. Scrive msn.com