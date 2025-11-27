Falsi nulla osta per fare entrare in Italia stranieri in cambio di soldi | come funzionava il sistema illegale

Bologna, 27 novembre 2025 – Tra i 3mila e i 10mila euro per arrivare in Italia da Pakistan, Bangladesh o nord-Africa per un totale di 500 domande per falsi nulla osta tra la provincia di Bologna, Foggia e Milano. Questo il meccanismo ‘smascherato’ dalla Polizia di Stato di Bologna, coordinata dalla Procura della Repubblica Dda presso il Tribunale di Bologna che ha individuato un presunto sistema illegale collegato al “decreto flussi” a Bologna e provincia. Otto le misure cautelari, tra carcere, arresti domiciliari ed obbligo di firma: le accuse sono quelle di a ssociazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Falsi nulla osta per fare entrare in Italia stranieri in cambio di soldi: come funzionava il sistema illegale

