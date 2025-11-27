Falsi carabinieri messi in fuga da un’88enne

Un’anziana civitanovese viene contattata al telefono da un uomo che si spaccia per un maresciallo dei carabinieri, e le dice che di lì a poco sarebbe arrivato a casa sua, con un collega, per riscuotere 3mila euro: soldi che sarebbero serviti per liberare il figlio, in stato di fermo caserma dopo aver provato un grave incidente. Ma lei, 88enne brillante, non ci casca e chiama i carabinieri. È stato così denunciato un uomo di 35 anni, residente nella provincia di Salerno, mentre un altro è in corso di identificazione, per il reato di tentata truffa aggravata. L’episodio è avvenuto pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

