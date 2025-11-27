Falsi carabinieri messi in fuga da un’88enne
Un’anziana civitanovese viene contattata al telefono da un uomo che si spaccia per un maresciallo dei carabinieri, e le dice che di lì a poco sarebbe arrivato a casa sua, con un collega, per riscuotere 3mila euro: soldi che sarebbero serviti per liberare il figlio, in stato di fermo caserma dopo aver provato un grave incidente. Ma lei, 88enne brillante, non ci casca e chiama i carabinieri. È stato così denunciato un uomo di 35 anni, residente nella provincia di Salerno, mentre un altro è in corso di identificazione, per il reato di tentata truffa aggravata. L’episodio è avvenuto pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Ancora un episodio di truffa iniziata con un finto sms e “rinforzato” con telefonate da falsi operatori e falsi carabinieri: un modus operandi sempre più strutturato e complesso a cui a volte diventa difficile sottrarsi tanto sembra realistico. Lo sa bene una 55enne fr - facebook.com Vai su Facebook
Falsi carabinieri messi in fuga da un’88enne - Volevano truffare la pensionata con la storia dell’incidente causato dal figlio. Come scrive msn.com
Tentano di raggirare una 80enne, la nonnina chiama i carabinieri e mette in fuga i truffatori: il caso ad Arsoli - È accaduto nella cittadina di Arsoli borgo della Valle dell’Aniene, a nord est della Capitale, ... Lo riporta msn.com
“Suo figlio è nei guai per un incidente”. Ma poi si schiantano i truffatori in fuga - Un 44enne e una 18enne del Napoletano si sono spacciati per carabinieri, spillando oggetti preziosi a una 73enne di Cursi. Si legge su lecceprima.it