falchi anti piccioni ecco il primo volo

27 nov 2025

Prima uscita delle poiane americane chiamate ad allontanare i piccioni: i rapaci si alzati in volo ieri per la prima volta. Oggi hanno sorvolato la città Otto, Cassandra e Wari. Attorno alle 15 il primo volo delle poiane di Harris dell’associazione ‘Le ali della terra’. Ad accogliere i falconieri anche il sindaco Stefania Signorini. Primo volo ‘di prova’ dunque per Otto, Cassandra e Wari, tre poiane di Harris che nel pomeriggio di ieri, a partire dalle 15, hanno sorvolato l’area del cimitero di Castelferretti, e successivamente quella del parco Kennedy. Il Comune di Falconara ha infatti deciso di affidarsi alla falconeria per tenere lontani i piccioni dai centri abitati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

