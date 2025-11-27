Faida di Scampia | cancellati tre ergastoli assolti Raffaele e Francesco Abbinante e Vincenzo Pariante

Nella giornata di oggi la terza sezione della Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha disposto l’assoluzione di Raffaele Abbinante, Francesco Abbinante e Vincenzo Pariante, precedentemente condannati all’ergastolo per il duplice omicidio di Fulvio Montanino e Claudio Salerno, avvenuto nell’autunno 2004 a Scampia. L’atto rappresentava l’inizio della nota faida di Scampia, che in pochi mesi causò . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

