Facilitatori del cambiamento per una società più sostenibile | tra i leader climatici anche la bergamasca Gloria Gelmi

Stimolare le persone a portare il proprio contributo nella costruzione di una società più consapevole e sostenibile ed essere protagonisti nei processi decisionali relativi al clima è uno degli obiettivi che da sempre anima il progetto F2C – Fondazione Cariplo per il Clima. Ed è proprio con questa ambizione che Fondazione Cariplo rinnova il supporto a ChangemakerXchange, una community internazionale di innovatori sociali che riunisce più di 1.500 membri in 130 Paesi di tutto il mondo. Una collaborazione preziosa che nel tempo si è sviluppata con varie azioni di ingaggio. Già nel 2022 infatti la Fondazione ha sostenuto ChangemakerXchange nell’ambito dell’iniziativa Climate Action Summit che ha visto riuniti 20 giovani imprenditori sociali e attivisti ambientali uniti dalla voglia di fare la differenza e combattere la crisi climatica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it