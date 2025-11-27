Fabio Silva Juve occhi puntati sul portoghese del Borussia Dortmund | dal prezzo alla concorrenza tutta italiana i dettagli

Fabio Silva Juve, i bianconeri monitorano l’attaccante del Dortmund per il futuro: costa 28 milioni, Roma e Milan pronte a sfidare la Vecchia Signora. Il calciomercato della Juventus non conosce soste e, mentre la squadra di Luciano Spalletti si gode la vittoria fondamentale in Champions League contro il Bodo Glimt (decisa dai gol di Openda, McKennie e David ), la dirigenza guarda già al futuro. La nuova linea societaria, dettata dall’Amministratore Delegato Damien Comolli, prevede un’attenzione costante ai giovani talenti internazionali che possano alzare il livello tecnico della rosa mantenendo una certa sostenibilità economica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fabio Silva Juve, occhi puntati sul portoghese del Borussia Dortmund: dal prezzo alla concorrenza tutta italiana, i dettagli

