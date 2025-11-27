Fabio Fognini smentisce le accuse | Non ho chiesto le lastre a Fialdini Il confronto c'è stato ma è nato per caso
Fabio Fognini ha smentito le accuse sul 'lastra gate' a Ballando con le Stelle: "Non è vero che ho chiesto le lastre a Francesca Fialdini". Il tennista ha però confermato che tra loro è nato uno scontro, anche se non come è stato raccontato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
