Fabio Fognini smentisce le accuse | Non ho chiesto le lastre a Fialdini Il confronto c'è stato ma è nato per caso

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Fognini ha smentito le accuse sul 'lastra gate' a Ballando con le Stelle: "Non è vero che ho chiesto le lastre a Francesca Fialdini". Il tennista ha però confermato che tra loro è nato uno scontro, anche se non come è stato raccontato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Fabio Fognini Smentisce Accuse