Fabian Ruiz è diventato un centrocampista completo se segnasse di più sarebbe sul podio del Pallone d’Oro Le Parisien
E’ Fabian Ruiz la chiave di volta del Psg di Luis Enrique; è il giocatore che meglio rappresenta la forza devastante della formazione del tecnico spagnolo. Almeno secondo Dominique Sévérac, esperto del Psg ed editorialista di Le Parisien, che ha risposto in una chat ai tifosi. L’esaltazione di Fabian Ruiz. Il centrocampo del Psg il migliore d’Europa? È sempre difficile fare una classifica. Anche Arsenal e Bayern non sono male. Il Chelsea nelle sue serate migliori è fantastico. Per me sì, un centrocampo inarrestabile, soprattutto grazie alla trasformazione di Fabian Ruiz, che ho trovato eccellente nell’ultimo anno, dopo averlo criticato molto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il #PSG batte 5-3 il ? #Tottenham . A segno #Richarlison , #Vitinha (3), Randall #KoloMouani (2), Willian #Pacho e Fabian #Ruiz . #UCL ? Vai su X
SUPER PSG Il PSG vince 5-3 contro il Tottenham, grazie alla tripletta di Vitinha al 45', 53' e 75'. Alle danze si aggiungono anche Fabian Ruiz al 59' e Pacho al 65'. Per il Tottenham a segno Richarlison al 35' e Kolo Muani con una doppietta al 50' e 72'. - facebook.com Vai su Facebook
Fabian Ruiz, l'imprescindibile sempre sottovalutato - Lo faceva anche Luis Enrique, poi ha ... Scrive ilfoglio.it
Spagna, i convocati contro Norvegia e Malta: prima chiamata per Fabian Ruiz - Luis Enrique mischia le carte per le gare della Spagna contro Norvegia (23 marzo) e Malta (26) nel cammino verso Euro 2020. Riporta gianlucadimarzio.com