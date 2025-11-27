Fabian Ruiz è diventato un centrocampista completo se segnasse di più sarebbe sul podio del Pallone d’Oro Le Parisien

Ilnapolista.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ Fabian Ruiz la chiave di volta del Psg di Luis Enrique; è il giocatore che meglio rappresenta la forza devastante della formazione del tecnico spagnolo. Almeno secondo Dominique Sévérac, esperto del Psg ed editorialista di Le Parisien, che ha risposto in una chat ai tifosi. L’esaltazione di Fabian Ruiz. Il centrocampo del Psg il migliore d’Europa? È sempre difficile fare una classifica. Anche Arsenal e Bayern non sono male. Il Chelsea nelle sue serate migliori è fantastico. Per me sì, un centrocampo inarrestabile, soprattutto grazie alla trasformazione di Fabian Ruiz, che ho trovato eccellente nell’ultimo anno, dopo averlo criticato molto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

fabian ruiz 232 diventato un centrocampista completo se segnasse di pi249 sarebbe sul podio del pallone d8217oro le parisien

© Ilnapolista.it - Fabian Ruiz è diventato un centrocampista completo, se segnasse di più sarebbe sul podio del Pallone d’Oro (Le Parisien)

Leggi anche questi approfondimenti

Fabian Ruiz, l'imprescindibile sempre sottovalutato - Lo faceva anche Luis Enrique, poi ha ... Scrive ilfoglio.it

Spagna, i convocati contro Norvegia e Malta: prima chiamata per Fabian Ruiz - Luis Enrique mischia le carte per le gare della Spagna contro Norvegia (23 marzo) e Malta (26) nel cammino verso Euro 2020. Riporta gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Fabian Ruiz 232 Diventato