Fabian Ruiz è diventato un centrocampista completo se segnasse di più sarebbe sul podio del Pallone d’Oro Le Parisien

E’ Fabian Ruiz la chiave di volta del Psg di Luis Enrique; è il giocatore che meglio rappresenta la forza devastante della formazione del tecnico spagnolo. Almeno secondo Dominique Sévérac, esperto del Psg ed editorialista di Le Parisien, che ha risposto in una chat ai tifosi. L’esaltazione di Fabian Ruiz. Il centrocampo del Psg il migliore d’Europa? È sempre difficile fare una classifica. Anche Arsenal e Bayern non sono male. Il Chelsea nelle sue serate migliori è fantastico. Per me sì, un centrocampo inarrestabile, soprattutto grazie alla trasformazione di Fabian Ruiz, che ho trovato eccellente nell’ultimo anno, dopo averlo criticato molto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

