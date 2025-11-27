F1 Oscar Piastri | Ho ancora chance di titolo Sarò un cacciatore pronto a sfruttare l’occasione

Oscar Piastri si è dimostrato ancora ben concentrato sulla corsa al titolo durante la conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail, sotto la luce dei riflettori, vivremo una tre-giorni di estrema importanza per l’intera stagione, con la Sprint Race che andrà a rivoluzionare il format. Come ci presentiamo all’evento qatariota? La situazione di classifica è diventata letteralmente clamorosa. La doppia squalifica delle McLaren al termine del Gran Premio di Las Vegas ha prodotto una graduatoria davvero interessante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Ho ancora chance di titolo. Sarò un cacciatore pronto a sfruttare l’occasione”

