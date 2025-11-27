F1 Max Verstappen | Il mio approccio non cambierà È tutto in gioco per il Mondiale

Max Verstappen si presenta in Qatar con la consapevolezza di giocarsi la possibilità di tenere aperto fino all’ultima gara di Abu Dhabi il Mondiale 2025 di Formula Uno. Il fuoriclasse olandese della Red Bull, grazie al trionfo di Las Vegas e alla clamorosa doppia squalifica delle McLaren per l’eccessivo consumo del plank, si è riportato infatti a -24 dal leader del campionato Lando Norris e a pari punti con Oscar Piastri quando mancano due corse ed una Sprint alla fine. “ Dopo Las Vegas ci siamo avvicinati in classifica, ma questo non cambierà il nostro approccio. Affrontiamo ogni weekend concentrandoci sul massimizzare le prestazioni della vettura ottenendo il maggior numero di punti possibili. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Il mio approccio non cambierà. È tutto in gioco per il Mondiale”

