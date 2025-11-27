F1 Mario Isola chiarisce i motivi della doppia sosta obbligata in Qatar

Vigilia del penultimo week end del Mondiale 2025 di F1 a Lusail. Sul tracciato qatariano, i piloti e le squadre dovranno essere pronti a ogni eventualità, in un fine-settimana dai connotati particolari per la presenza dell'ultima Sprint Race della stagione. Una tre-giorno in cui ci sarà solo una sessione di prove libere e sarà necessario per le scuderie aver fatto bene i compiti a casa. Un round in cui anche le condizioni climatiche avranno un peso rilevante, in riferimento al caldo umido simile a quello di Singapore. Inoltre, le caratteristiche della pista qatariana sono particolarmente impattanti sulle gomme.

