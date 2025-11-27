F1 Lando Norris | Las Vegas è alle spalle A Lusail non cambierò il mio modo di fare e punterò alla vittoria
Lando Norris si è presentato carico e determinato in occasione del classico incontro con la stampa del giovedì prima di un weekend di gara. Oggi, infatti, la conferenza stampa ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail vivremo una tre-giorni da affrontare tutta d’un fiato, con la Sprint Race che andrà a rivoluzionare il canonico format. Arriviamo alla tappa di Lusail con una situazione di classifica davvero clamorosa se si pensa solamente a qualche settimana fa. La doppia squalifica delle McLaren a Las Vegas ha prodotto la seguente graduatoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Nonostante la squalifica di Las Vegas, la partita mondiale resta tutta a favore di Lando Norris, che potrà matematicamente chiuderla già in Qatar. La missione dovrà essere quella di conquistare – tra Sprint e GP – almeno due punti in più rispetto a Verstappen - facebook.com Vai su Facebook
Roberto #Chinchero a RS: «La squalifica alla #McLaren cambia il volto, almeno ora, del campionato. E lo cambia più sul fronte psicologico che pratico. Il buon Lando #Norris continua ad essere solido leader della classifica ma ora non può permettersi più u Vai su X
F1, Lando Norris si gioca il primo match point a Lusail. Le combinazioni per vincere il Mondiale in Qatar - Nonostante la doppia squalifica McLaren a Las Vegas, Lando Norris avrà a disposizione domenica 30 novembre il primo match point della carriera per vincere ... Da oasport.it
F1. I retroscena della clamorosa doppia squalifica della McLaren a Las Vegas con Norris e Piastri: tutto quello che c'è da sapere - Le motivazioni della squalifica, il grave errore di valutazione della McLaren, i precedenti: ecco i retroscena della doppia squalifica di Lando Norris e Oscar Piastri nel Gran Premio di Las Vegas 2025 ... Da automoto.it
GP Qatar, Lando Norris ostenta tranquillità - Il britannico della McLaren leader della classifica piloti Lando Norris fa sfoggio di tranquillità alla vigilia della tre giorni del Gran Premio del Qatar, penultima prova del mondiale di F1 sul ... Segnala sportal.it