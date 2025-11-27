Lando Norris si è presentato carico e determinato in occasione del classico incontro con la stampa del giovedì prima di un weekend di gara. Oggi, infatti, la conferenza stampa ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail vivremo una tre-giorni da affrontare tutta d’un fiato, con la Sprint Race che andrà a rivoluzionare il canonico format. Arriviamo alla tappa di Lusail con una situazione di classifica davvero clamorosa se si pensa solamente a qualche settimana fa. La doppia squalifica delle McLaren a Las Vegas ha prodotto la seguente graduatoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Las Vegas è alle spalle. A Lusail non cambierò il mio modo di fare e punterò alla vittoria”