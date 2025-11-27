F1 in Qatar sarà ‘Game Set and Match’ per Norris oppure il britannico si farà prendere dal ‘braccino’?
Il fine settimana del 29-30 novembre sarà cruciale nell’economia del Mondiale 2025 di F1. Il Gran Premio del Qatar potrebbe, difatti, eleggere matematicamente il nuovo Campione del Mondo. L’eventualità si verificherebbe se domenica, al termine della gara, Lando Norris dovesse avere un vantaggio superiore ai 25 punti sull’inseguitore più prossimo. Attualmente, il britannico ne ha 24 di margine sia su Max Verstappen che sul compagno di squadra Oscar Piastri. Il ventiseienne inglese resta palesemente il favorito per la conquista del titolo, ma è chiamato al proverbiale “ esame di maturità ”. È il momento di chiudere la partita, quello in cui è imperativo mantenere il sangue freddo e i nervi saldi, senza farsi prendere dall’altrettanto proverbiale “ braccino ”. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Chrono GP. . Dalla Vittoria a Las vegas al Gp in Qatar, focus tecnico in chiave ChronoGP sulla Red Bull che ha corso negli States e che vedremo sul circuito Qatariota - facebook.com Vai su Facebook
Formula 1, gli orari e dove vedere il GP del Qatar in tv #SkyMotori #F1 #Formula1 #QatarGP Vai su X
F1, orari GP Qatar: dove vederlo su Sky, Now e TV8 in tv e streaming - Rush finale per il campionato 2024 di Formula 1 con il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento della stagione che deve ancora decretare il team vincitore del titolo Costruttori. Lo riporta sport.sky.it
F1, in Qatar vince Verstappen. Leclerc secondo - Norris 10° a causa di una penalità per non aver rallentato in regime di bandiera gialla. Si legge su sport.sky.it
F1, Gp del Qatar: dove vederlo in diretta tv e streaming - Archiviata la lotta piloti col Mondiale conquistato da Max Verstappen per la quarta volta nella storia, la F1 approda in Qatar per il rush finale della stagione 2024 e si concentra sulla corsa al ... repubblica.it scrive