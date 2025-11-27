F1 in Qatar sarà ‘Game Set and Match’ per Norris oppure il britannico si farà prendere dal ‘braccino’?

Il fine settimana del 29-30 novembre sarà cruciale nell’economia del Mondiale 2025 di F1. Il Gran Premio del Qatar potrebbe, difatti, eleggere matematicamente il nuovo Campione del Mondo. L’eventualità si verificherebbe se domenica, al termine della gara, Lando Norris dovesse avere un vantaggio superiore ai 25 punti sull’inseguitore più prossimo. Attualmente, il britannico ne ha 24 di margine sia su Max Verstappen che sul compagno di squadra Oscar Piastri. Il ventiseienne inglese resta palesemente il favorito per la conquista del titolo, ma è chiamato al proverbiale “ esame di maturità ”. È il momento di chiudere la partita, quello in cui è imperativo mantenere il sangue freddo e i nervi saldi, senza farsi prendere dall’altrettanto proverbiale “ braccino ”. 🔗 Leggi su Oasport.it

