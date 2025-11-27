F1 GP Qatar 2025 | orari prove libere Sprint qualifiche e gara La guida tv

Il Lusail International Circuit si appresta ad ospitare la penultima tappa stagionale del Mondiale 2025 di Formula Uno, in programma da venerdì 28 a domenica 30 novembre con il formato Sprint. Il fine settimana del Gran Premio del Qatar metterà in palio quindi nel complesso 33 punti, di cui 8 nella manche breve del sabato e 25 nella gara lunga. Fari puntati sulla sfida a tre per il titolo, con Lando Norris che guida la classifica generale potendo gestire un vantaggio di 24 punti sia sul compagno di squadra Oscar Piastri che su Max Verstappen. Il fenomeno olandese della Red Bull ha approfittato della doppia squalifica McLaren a Las Vegas per tornare a sperare in una folle rimonta che gli consentirebbe di vincere il quinto Mondiale consecutivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Qatar 2025: orari prove libere, Sprint, qualifiche e gara. La guida tv

