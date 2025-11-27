F1 GP Qatar 2025 | gli orari su TV8 da venerdì a domenica
Il penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1 si disputerà nel weekend del 28, 29 e 30 novembre a Lusail, dove si terrà la quarta edizione del Gran Premio del Qatar. Si tratta di uno degli appuntamenti di istituzione più recente e rappresenta uno dei tanti mezzi con cui il Paese mediorientale vuole affermare la propria potenza economica. Non siamo al livello dei Mondiali di calcio 2022, ma avere un GP di Formula 1 nobilita la propria immagine. Per la verità, l’autodromo di Lusail ha più di vent’anni di vita. Venne edificato a inizio XXI secolo e fu concepito specificatamente per le competizioni motociclistiche. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
La F1 torna in Qatar per l'ultimo weekend "sprint" della stagione! Riusciranno Max Verstappen e Oscar Piastri a ridurre il distacco dal leader del mondiale? Ecco gli orari per non perdersi nessuna azione in pista! #f1 #f1ingenerale #f12025 #f1news #formula1 - facebook.com Vai su Facebook
Formula 1, gli orari e dove vedere il GP del Qatar in tv #SkyMotori #F1 #Formula1 #QatarGP Vai su X
GP Qatar 2025: orari Sky/Now e TV8 - I dettagli della programmazione televisiva del GP del Qatar di F1, in programma c'è anche la Sprint, l'ultima del 2025 ... Segnala formulapassion.it
F1 | Anteprima GP Qatar 2025: info e orari TV - Dopo i fuochi d'artificio e i colpi di scena della gara di Las Vegas, la Formula 1 ritorna in Medio Oriente per le ultime due tappe di un Mondiale 2025 ... Lo riporta thelastcorner.it
Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Qatar in tv - La F1 in pista per la penultima gara della stagione 2025: c'è il Gran Premio dQatar ed è tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Riporta sport.sky.it