Il penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1 si disputerà nel weekend del 28, 29 e 30 novembre a Lusail, dove si terrà la quarta edizione del Gran Premio del Qatar. Si tratta di uno degli appuntamenti di istituzione più recente e rappresenta uno dei tanti mezzi con cui il Paese mediorientale vuole affermare la propria potenza economica. Non siamo al livello dei Mondiali di calcio 2022, ma avere un GP di Formula 1 nobilita la propria immagine. Per la verità, l’autodromo di Lusail ha più di vent’anni di vita. Venne edificato a inizio XXI secolo e fu concepito specificatamente per le competizioni motociclistiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Qatar 2025: gli orari su TV8 da venerdì a domenica