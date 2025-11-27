F1 George Russell | Antonelli sta facendo un lavoro incredibile sarà una gara interessante

A caccia della top 3, ancora una volta. Scalda i motori George Russell, pronto a vivere un’altra settimana da protagonista in occasione del GP del Qatar, penultimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena presso l’iconico tracciato di Losail. Il britannico, attualmente quarto nella classifica piloti, è reduce dalla brillante seconda posizione strappata al GP di Las Vegas, dove ha messo a referto il suo decimo piazzamento sul podio stagionale. L’obiettivo è chiaramente quello di proseguire la striscia positiva, anche per rinforzare il ruolo di seconda forza nel Campionato costruttori alle spalle della Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell: “Antonelli sta facendo un lavoro incredibile, sarà una gara interessante”

