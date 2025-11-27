Un episodio inaspettato e molto importante ai fini del Mondiale 2025 di F1. Il riferimento è alla squalifica delle due McLaren nel GP di Las Vegas di F1 per l’eccessiva usura del plank, ovvero il pattino del fondo. Una decisione che è andata a incidere non poco nel campionato piloti dal momento che Lando Norris (McLaren) ha 24 lunghezze di margine nei confronti del compagno di squadra Oscar Piastri e dell’olandese Max Verstappen (Red Bull). L’ascesa di quest’ultimo dal GP dei Paesi Bassi in poi è stato incredibile e, a questo punto, il quattro volte iridato potrebbe pensare di far saltare il banco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Andrea Stella spiega i motivi della squalifica delle McLaren a Las Vegas