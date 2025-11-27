F1 Andrea Kimi Antonelli | Importante partire con il piede giusto voglio chiudere la stagione al meglio

Si è aperta con il consueto media-day la settimana del Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Losail andrà in scena uno dei weekend più importanti di tutta la stagione, che potrebbe essere decisivo per l’assegnazione del titolo. Dopo il GP di Las Vegas, i giochi si sono infatti totalmente riaperti ed il vantaggio di Lando Norris in vetta alla classifica piloti si è assottigliato. A causa della squalifica di entrambe le McLaren in Nevada, Max Verstappen ed Oscar Piastri inseguono ora il britannico a 24 punti, con ancora due GP ed una Sprint da disputare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Importante partire con il piede giusto, voglio chiudere la stagione al meglio”

