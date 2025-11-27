Ex vincitore si candida per il festival di sanremo
Il panorama musicale italiano si appresta a vivere un’altra affascinante edizione del prestigioso Festival di Sanremo 2026, con l’annuncio ufficiale dei artisti big previsto per domenica 30 novembre, a cura di Carlo Conti. Tra i possibili protagonisti della kermesse emerge il nome di un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che ha espresso il desiderio di tornare a calcare il palco dell’Ariston. un ex di amici mira a tornare a sanremo. Con il debutto sul palco di Sanremo già alle spalle e un’esperienza al Teatro Ariston in passato, il nome di Moreno Donadoni si affaccia di nuovo nella discussione pubblica, come possibile protagonista della prossima edizione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
