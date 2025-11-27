Ex Milan Papin | Nkunku non è come gli altri in Italia è difficile per lui Maignan? Incredibile

Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan degli anni '90, è stato intervistato dal giornalista sportivo Carlo Pellegatti: le sue parole sui francesi attuali del Milan e sul portoghese Rafael Leao. Piccolo pensiero anche per Olivier Giroud. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Papin: “Nkunku non è come gli altri, in Italia è difficile per lui. Maignan? Incredibile”

