Ex Milan Kjaer su Franculino | Il prezzo per il giocatore non è basso E’ un giovane…

Poco prima del match tra Roma e Midtjylland, l’ex difensore del Milan Simon Kjaer ha parlato di Franculino, osservato speciale dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Kjaer su Franculino: “Il prezzo per il giocatore non è basso. E’ un giovane…”

News recenti che potrebbero piacerti

L'EX MILAN - Kjaer: "L'ex Napoli Billing al Midtjylland sta facendo molto bene, Franculino in Italia può giocare dovunque" ift.tt/NmaLh0A Vai su X

Sentito? https://bmbr.cc/aahfyq7 #Kjaer #Milan #Roma #Franculino #calciomercato - facebook.com Vai su Facebook

L'EX MILAN - Kjaer: "L'ex Napoli Billing al Midtjylland sta facendo molto bene, Franculino in Italia può giocare dovunque" - Simon Kjaer, ex difensore del Milan, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo Midtjylland, pronto a sfidare la Roma Europa League. Lo riporta napolimagazine.com

Kjaer presenta Franculino: "Vedo cose in lui che non si imparano, è istinto e talento. In italia potrebbe giocare ovunque" - Simon Kjaer, dirigente del Midtjylland che stasera affronterà la Roma in Europa League, ha parlato così di Franculino, attaccante classe 2004 della formazione danese che viene ... Da milannews.it

Kjaer: "Il gap tra squadre nordiche e top europee è minore" - Midtjylland, Simon Kjaer, doppio ex della sfida e dirigente del club danese, ha parlato di Franculino, nome che attira l'interesse di tante squadre, anche in Italia. Riporta sport.sky.it