Ex Ilva è arrivato il momento decisivo | Video

Ilsecoloxix.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorno decisivo per l’ex Ilva, la convocazione del ministero è arrivata ma sarà un tavolo con tanti posti vuoti. Massiccia la presenza delle realtà genovesi, dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, alla sindaca di Genova, Silvia Salis, sino ai sindacati Fiom e Uilm di Genova, da cui arriva già una proposta operativa concreta per mandare avanti la produzione al Nord. Il punto con Bruno Viani del Secolo XIX. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

ex ilva 232 arrivato il momento decisivo video

© Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, è arrivato il momento decisivo | Video

