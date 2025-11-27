Ex Giorgi in vendita | si parte da 5 milioni per farne alberghi o case
Lucca, 27 novembre 2025 – La sede storica di Corte Campana e l’ex sede dell’Istituto Giorgi saranno al centro nei prossimi mesi dell’attività della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, come conferma il presidente Valter Tamburini, a cominciare proprio dall’ex sede scolastica di cui da anni si parla di una sua cessione e per la quale non sono mancate anche le polemiche. Circa 5.000 metri quadri, cui si aggiungono i locali tecnici, le cantine, le terrazze e l’ampio cortile interno: le tre porzioni in cui è diviso il lotto occupano un intero isolato racchiuso tra via del Giardino Botanico, via San Nicolao, via di Piaggia e via dei Gelsetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
