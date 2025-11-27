Evoluzione stellare | gli oggetti della nascita

Come ogni oggetto nell'universo, anche le stelle seguono un ciclo di nascita, sviluppo, maturazione e morte. Il ciclo si svolge nell'arco di centinaia di milioni e miliardi di anni ma, in ogni caso, anche questi corpi sono destinati, nel tempo, a scomparire. In questa presentazione il relatore.

