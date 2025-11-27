Evolution il circo del futuro a Roma
Dopo un tour di 7 mesi alle Isole Canarie approda in Italia “Evolution”, il circo del Futuro. Sarà a Roma dal 6 dicembre 2025 all'8 febbraio 2026 all’Eur nell’area dell’ex Velodromo, in via Oceano Pacifico 271.Il nuovo spettacolo di Le Cirque Zoppis, creatori di successi come CirCuba, Aqua Circo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
