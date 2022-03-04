Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Solo Leveling: Arise Overdrive – Classifica completa dei Cacciatori più forti gamerbrain.net
Scandalo corruzione a Kiev, lascia Yermak, potentissimo braccio destro di Zelensky. Nelle intercettazioni era ... corriere.it
Ponte dell'Immacolata, gli eventi imperdibili: dall?albero di Natale più grande al mondo alle piste di ... leggo.it
F1, il sabato di Lusail propone Sprint Race e qualifiche. Piastri sfida Norris, Verstappen per la rimonta oasport.it
Panettone artigianale: i migliori del Natale 2025 vanityfair.it
“Disonora il padre e la madre”: il debutto nel noir di Claudio Repek arriva in libreria lortica.it
Airbus ferma oltre 6 mila aerei A320 per un aggiornamento urgente al computer di bordo: sono a rischio migliaia di voli
L’incidente a un A320, a fine ottobre, ha rivelato che un’intensa radiazione solare può corromper... ► corriere.it
Il precedente degli Houthi e la "sveglia" di Trump all'Europa che non spende
La decisione del presidente Trump di presentare il suo dettagliato piano di pace in 28 punti per l'... ► ilgiornale.it
Oroscopo settimanale da lunedì 1 a domenica 7 dicembre: Sagittario radioso, Capricorno ambizioso, Scorpione vero. Cancro? Cambia!
L'oroscopo che va da lunedì 1 a domenica 7 dicembre 2025. La settimana si apre con la Luna in Ariete... ► leggo.it
Solo Leveling: Arise Overdrive – Classifica completa dei Cacciatori più forti
In Solo Leveling Arise Overdrive la vera forza non sta solo nel danno che un Cacciatore può infligg... ► gamerbrain.net
Dalla Norvegia all’Islanda, che c’è dietro le sconfitte delle Nazionali di calcio e di basket
L’Italia del calcio perde due volte con la Norve... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbon... ► ilfoglio.it
Goodhairday: Millie Bobby Brown, tra buzzcut, blonde hair e nuova era burgundy
Da Millie Bobby Brown a Millie Bobby Blonde e adesso Mille Bobby Burgundy: sui red carpet della prem... ► vanityfair.it
Per chi ci prepariamo? Vestirsi, truccarsi e lanciare un ultimo sguardo allo specchio prima di uscire di casa: il nostro aspetto esteriore coincide sempre con l'immagine che abbiamo di noi stessi?
Lo abbiamo chiesto a Sara Marzullo, autrice di Prepararsi. Il libro delle apparenze. E abbiamo scope... ► vanityfair.it
Almanacco | Sabato 29 novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Il 29 novembre è il 333º giorno del calendario gregoriano (il 334º negli anni bisestili). Mancano ... ► pisatoday.it
Amare le città, con ironia. La mostra fotografica di Paolo Rosselli
Come vedere una città? Come cogliere i mutamenti e le radicali trasformazioni urbanistiche e social... ► ilfoglio.it
Juventus Cagliari, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni
Juventus-Cagliari è il match valido per la 13^ giornata del campionato di Serie A. La sfida tra la ... ► fanpage.it
Aumenti di stipendio, Jeep e cortei pro Salis pagati dal sindacato
Amici dei lavoratori. Ma senza rinunciare al lusso. La Cgil di Maurizio Landini naviga tra privileg... ► ilgiornale.it
Meteo Roma del 29 11 2025 ore 06:15
meteo ben ritornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli nuvolosi con ... ► romadailynews.it
"Dobbiamo respingere l'uso della religione per giustificare la guerra"
Dal Medio Oriente ha tuonato contro il fondamentalismo religioso e contro il fanatismo che miete se... ► ilgiornale.it
Leonardo ha presentato “Michelangelo Dome”: il sistema di difesa aerea integrata italiano
Nella giornata di ieri, a Roma presso le Officine Farneto, Leonardo ha presentato il suo nuovo sis... ► it.insideover.com
Ponte dell'Immacolata, gli eventi imperdibili: dall?albero di Natale più grande al mondo alle piste di pattinaggio sul ghiaccio
Il primo freddo, il calore della compagnia e le città che si accendono a festa per l'Immacolata: l?a... ► leggo.it
Mercedesz Henger Rivela le Sue Scelte Durante la Gravidanza: Ecco la Verità!
Mercedesz Henger risponde alle critiche con ironia e lucidità, mostrando la sua determinazione e il... ► donnemagazine.it
“I Giochi paralimpici in Italia: un faro di speranza”. Intervista ad Andrew Parsons
Tra meno di 100 giorni la luce della Fiamma paralimpica accenderà l’Arena di Verona in quella che si... ► ilfoglio.it
Migliaia di donne evitano la chemio grazie a test genomici
AGI - La medicina di precisione entra sempre più nella pratica clinica e cambia il percorso di cura... ► agi.it
The Voice Senior, le pagelle della terza puntata: Antonella Clerici una garanzia (10), il duetto di Arisa e Rocco Hunt (8)
Se è vero che l’amore per la musica riesce a connettere generazioni, The Voice Senior è la conferma... ► dilei.it
Si salda l’asse anglo polacco: Bae al fianco di Varsavia per aumentare di 30 volte la produzione di artiglieria
Un vero e proprio big bang: questa la portata dell’accordo militare tra Regno Unito e Polonia che ... ► it.insideover.com
Nuove frontiere dell’editoria, dentro e fuori dal politicamente corretto. Parla Stefano Mauri, ad di GeMs
Vent’anni di storie, vent’anni per “raccontare senza limiti”: un mese e mezzo fa, a metà ottobre, il... ► ilfoglio.it
Formula 1, gara Sprint e qualifiche Gp Qatar: orari e dove vederle in tv
(Adnkronos) – Gara Sprint e qualifiche del Gp del Qatar, penultimo atto del Mondiale 2025 di Formul... ► ildifforme.it
I soliti professionisti della piazza. Dopo Gaza ora tifano sciopero
Il «Red Friday» dei sindacati di base, capitanati da Usb, ha convocato piazze in numerose città ita... ► ilgiornale.it
F1 GP Qatar, oggi qualifiche e gara sprint: Piastri in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming
Le qualifiche e la gara sprint del GP Qatar di Formula 1 a Losail: Piastri in pole nella mini gara ... ► fanpage.it
Quando la F1 su TV8 oggi: programma Sprint e qualifiche GP Qatar 2025
Sabato 29 novembre, il Gran Premio di Qatar di F1 affronterà un intenso programma, poiché verrà eme... ► oasport.it
In Un Posto al sole Micaela si rianima con poco
Il tentativo di rianimare Micaela con il maestro di ballo riesce al primo colpo. Bastano due colpi ... ► ilfoglio.it
Paradiso delle signore 10 anticipazioni dicembre adelaide sorprende tutti con gesto estremo
anticipazioni de “il paradiso delle signore” 10: il ritorno di Adelaide e i suoi gesti estremi Le t... ► jumptheshark.it
Mascara, non è il nero il colore più amato: spopola adesso in nuance borgogna. Ed ecco perché
Per la prima volta da decenni il mascara nero sembra cedere un po' il passo sulle ciglia: il bestsel... ► vanityfair.it
F1, il sabato di Lusail propone Sprint Race e qualifiche. Piastri sfida Norris, Verstappen per la rimonta
Oggi si entrerà ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo ... ► oasport.it
Sole e poca pioggia nell’ultimo weekend di novembre, previsioni meteo
(Adnkronos) – Italia al sole oggi per iniziare l’ultimo weekend di novembre. La giornata di sabato ... ► ildifforme.it
Trump cancella Biden: “Non c’è la sua firma sugli atti, annullo tutto”
(Adnkronos) – Donald Trump cancella Joe Biden e sogna il terzo mandato alla Casa Bianca. Il preside... ► ildifforme.it
Il miglior film per bambini di sempre ora su amazon prime
Il film “Hook”, considerato uno dei capolavori più amati del cinema infantile e spesso definito una... ► jumptheshark.it
«Sinéad O’Connor con me era libera di essere sé stessa. Voleva tornare a essere quella bambina che cantava e suonava la chitarra»: il ricordo di chi era vicino alla cantante, mentre è in arrivo il film sulla sua vita
L’8 dicembre 2026 l’artista irlandese avrebbe compiuto 60 anni. È scomparsa nel 2023, e ora è in lav... ► vanityfair.it
I rinnovi dei contratti non vanno male
I giornalisti sono in fermento per il mancato rinnovo del contratto nazionale scaduto da 10 anni. Du... ► ilfoglio.it
Alluvioni e frane in Indonesia e Sri Lanka, almeno 320 morti
La terribile ondata di maltempo causata dal ciclone Ditwah continua a mietere vittime nel Sud-Est As... ► tgcom24.mediaset.it
La terza vita dei vestiti che ricicliamo: come la mia felpa è finita in Africa
Lo scorso febbraio, all’inizio del progetto Dossier di BolognaToday, ho scritto un articolo nel te... ► bolognatoday.it
Scandalo corruzione a Kiev, lascia Yermak, potentissimo braccio destro di Zelensky. Nelle intercettazioni era «Ali Babà»
Yermak, capo dello staff del presidente dell'Ucraina e suo amico fraterno, è stato costretto alle... ► corriere.it
Schlein e i valorizzatori di Montepulciano: “Meloni ad Atreju mi voleva irridere”. Franceschini la difende
Montepulciano. Chiamateli così: sono I valorizzatori di Elly Schlein e hanno anche la capanna, la te... ► ilfoglio.it
Ucraina,si dimette consigliere Zelensky
5.35 Si è dimesso Andriy Yermak, consigliere e braccio destro del presidente ucraino Zelensky, dopo... ► televideo.rai.it
Panettone artigianale: i migliori del Natale 2025
Tutte le novità nel mondo del panettone artigianale fra classici, nuove farciture, come la zuppa ing... ► vanityfair.it
Cosa può insegnare ai giornali il contratto (in ritardo) dei metalmeccanici
Dopo diciassette mesi di ritardo, il contratto dei metalmeccanici è stato firmato. Non è solo una bu... ► ilfoglio.it
Juve Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
(Adnkronos) – La Juventus di Luciano Spalletti ospita il Cagliari oggi, sabato 29 novembre, nell’an... ► ildifforme.it
Trump parla con Maduro: discusso un possibile incontro | E cancella tutti gli ordini di Biden firmati con autopenna
Il presidente americano concede la grazie all'ex presidente dell'Honduras Juan Orlando Hernandez, co... ► tgcom24.mediaset.it
Meno propaganda politica, più colonnelli. Evviva i militari in Parlamento
Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, il Parlamento italiano verrà sommerso da un numero sp... ► ilfoglio.it
Regali di Natale 2025, 15 idee chi ama la musica
Dai pezzi d'arredo alla moda, dalle proposte tecnologiche a quelle più poetiche, ecco la lista dei d... ► vanityfair.it
I rapimenti in Nigeria aggravano la povertà educativa
Nel nord della Nigeria, dove le scuole sono attaccate dai jihadisti e dalle bande criminali, vive ... ► internazionale.it
Milan Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
(Adnkronos) – Il Milan ospita la Lazio oggi, sabato 29 novembre, nell’anticipo serale alle 20.45 – ... ► ildifforme.it
Stasera in tv sabato 29 novembre: Minions
Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 29 n... ► 2anews.it
Verissimo, ospiti e interviste oggi 29 novembre
(Adnkronos) – Torna Verissimo su Canale 5 oggi con ospiti e interviste tra cinema, tv e cronaca nel... ► ildifforme.it
Imam, ok all'espulsione. "Contatti con jihadisti"
Non è solo una protesta. È un caso che divide, radicalizza, infiamma la città. Mohamed Mahmoud Ebra... ► ilgiornale.it
Elodie, il concerto e lo smartphone troppo vicino: “Basta col telefono in faccia”
(Adnkronos) – Meno smartphone e più abbracci. E’ il ‘consiglio’, con parole lievemente più colorite... ► ildifforme.it
Panettone farcito richiamato, rischio per la salute: tutti i lotti interessati
Carrefour ha pubblicato un avviso di richiamo riguardante alcune confezioni di panettone farcito ... ► quifinanza.it
“Scopri chi sei”: il primo libro di Antonio Parisi nella collana “Giovani di Libritalia”
È stato pubblicato il primo libro di Antonio Parisi, dal titolo “Scopri chi sei”, che segna l’inizi... ► laprimapagina.it
Scandalo corruzione a Kiev, lascia Yermak, potentissimo braccio destro di Zelensky. Nelle intercettazioni era «Ali Babà»
Yermak, capo dello staff del presidente dell'Ucraina e suo amico fraterno, è stato costretto alle... ► corriere.it
Una vita in abbonamento
Un tempo era il semplice abbonamento in palestra. La motivazione identica per il 99,9% dei casi: da... ► ilgiornale.it
Affitti brevi, il check in digitale è possibile ma servono le regole del ministero per stabilire le tecnologie
La sentenza del Consiglio di stato apre alle tecnologie di riconoscimento a distanza, ma resta da de... ► wired.it
Capriolo investito lasciato ad agonizzare per ore: “I soccorsi ci hanno detto di lasciarlo lì”
Giada denuncia a Fanpage.it il soccorso in ritardo di un capriolo investito: il Canc di Torino dife... ► fanpage.it
Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dall’1 al 7 dicembre 2025: Sagittario e Ariete alla riscossa
Quanto amore per i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), che con Venere a favore scalano la ... ► fanpage.it
Cari giovani, leggete finché potete
L’affollato settore dei consigli ai giovani, di solito roba tremenda tipo seguite i vostri sogni, h... ► ilfoglio.it
Dal cervello al piatto, lo studio italiano: come gli acidi grassi influenzano i processi che permettono ai bambini di leggere e scrivere
Un nuovo studio dell’Irccs Medea rivela una correlazione significativa tra i livelli di acidi grass... ► notizie.com
Kate Middleton, indagine della polizia: “Sono stati avvelenati”
Kate Middleton e William sono nel mirino di alcuni sabotatori che evidentemente non amano i futuri ... ► dilei.it
Rottamazione quater, domani scade la nuova rata (anche per i riammessi). Ma per pagare c'è ancora tempo. La guida
Domani scade la prossima rata della rottamazione quater, ma per pagare, visti i giorni di tolleranza... ► ilmessaggero.it