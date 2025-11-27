Dopo un’attesa praticamente infinita, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale (d.m.), datato 8 ottobre 2025 e firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) Adolfo Urso, legato alla diffusione degli “ eventi nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione dei servizi in chiaro “. Innanzitutto, nell’articolo 1 troviamo il comma 1, che recita segnatamente “Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale, da parte di emittenti qualificate”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Eventi sportivi in chiaro, c’è il decreto MIMIT in Gazzetta Ufficiale. Ecco lista e dettagli