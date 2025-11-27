Eventi sportivi in chiaro c’è il decreto MIMIT in Gazzetta Ufficiale Ecco lista e dettagli
Dopo un’attesa praticamente infinita, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale (d.m.), datato 8 ottobre 2025 e firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) Adolfo Urso, legato alla diffusione degli “ eventi nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione dei servizi in chiaro “. Innanzitutto, nell’articolo 1 troviamo il comma 1, che recita segnatamente “Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale, da parte di emittenti qualificate”. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gli eventi sportivi da trasmettere in chiaro: tanto tennis nella nuova lista Vai su X
DAZN offre diversi eventi sportivi in chiaro tra il 21 e il 28 novembre 2025, tra cui una partita attesa di Serie A il 22 novembre. https://tech.everyeye.it/notizie/dazn-sorprende-tutti-calcio-gratis-partite-serie-chiaro-28-novembre-2025-843188.html?utm_medium - facebook.com Vai su Facebook
Ecco tutti gli eventi sportivi che si potranno vedere in chiaro: c’è Sinner e molto più tennis - Pubblicata la lista sulla Gazzetta Ufficiale: aggiornato l'elenco degli eventi con "particolare rilevanza per la società", che quindi non possono essere trasmessi solo sulle pay- Secondo corrieredellosport.it
Effetto Sinner, il nuovo elenco degli eventi sportivi che saranno trasmessi in chiaro è massiccio - Il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale allarga di parecchio il novero degli eventi di tennis ... Lo riporta fanpage.it
Gli eventi sportivi da trasmettere in chiaro: tanto tennis nella nuova lista - Il ministero delle Imprese aggiorna l’elenco delle sfide sportive che non potranno andare a pagamento per la “particolare rilevanza sociale”. Si legge su repubblica.it